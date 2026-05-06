Bari, il sindaco Leccese incontra Samuel Stripoli: campione italiano di calcolo mentale

Vito Leccese

BARI - Il sindaco di Bari,, ha ricevuto questa mattina a Palazzo della Città il giovane talento barese, 17 anni, studente del liceo “Arcangelo Scacchi” e recente vincitore del, svoltosi a Lucca il 10 e 11 aprile.

Un risultato di grande rilievo che conferma il percorso di eccellenza del giovane, già distintosi negli ultimi anni in diverse competizioni nazionali legate alla matematica.

Il riconoscimento della città

Nel corso dell’incontro istituzionale, il primo cittadino ha voluto esprimere personalmente le congratulazioni a Samuel, sottolineando il valore del suo impegno e della sua dedizione allo studio.

“Samuel è un esempio positivo per tanti ragazzi baresi – ha dichiarato Leccese –. Con talento, sacrificio e passione dimostra come anche attraverso la conoscenza si possa portare il nome di Bari oltre i confini della città”.

Un esempio per le nuove generazioni

Il sindaco ha evidenziato l’importanza di sostenere e valorizzare i giovani che si distinguono in ambito scientifico e culturale, riconoscendoli come una risorsa fondamentale per il futuro della comunità.

Il successo di Samuel Stripoli rappresenta infatti non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intero territorio, capace di esprimere eccellenze nel campo della formazione e delle competenze.