“A modo mio”: ad Acquaviva delle Fonti un omaggio teatrale a Lucio Dalla tra parole e musica

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Un viaggio intimo e originale nella vita e nell’arte di Lucio Dalla, tra racconti, suggestioni e grandi successi musicali. È questo il cuore di, lo spettacolo in programmaal Teatro Comunale Luciani, terzo e ultimo appuntamento della rassegna Vite in controluce promossa da AncheCinema in collaborazione con il Comune.

Sul palco Gabriele Granito (voce recitante), Enzo Martini (voce, pianoforte e sax), Michele Montanaro (batteria) e Antonio Tancredi (basso e chitarre), per uno spettacolo che mescola teatro e musica dal vivo in una narrazione evocativa e coinvolgente.

Un’intervista immaginaria per raccontare un mito

“A modo mio” prende forma come un’intervista immaginaria, ambientata in una notte d’estate del 1966 sui Monti del Gargano. Qui un giovane Lucio Dalla, reduce da una deludente esperienza al Festival di Sanremo, incontra un giornalista locale che lo spinge a immaginare il proprio futuro artistico.

Da questo espediente narrativo nasce un racconto che attraversa la carriera del cantautore, tra sogni, cadute e rinascite, fino alla costruzione della sua iconica identità artistica.

Tra musica, memoria e territorio

Lo spettacolo è il risultato di un lavoro di ricerca che intreccia testimonianze, aneddoti e repertorio musicale, restituendo al pubblico un ritratto autentico e umano dell’artista bolognese. Non solo un omaggio, ma un percorso emotivo che mette in dialogo la dimensione privata e quella pubblica di Dalla.

Non è casuale la scelta del Gargano come punto di partenza: un luogo profondamente legato all’artista e, allo stesso tempo, terra d’origine degli interpreti in scena, che portano sul palco una narrazione radicata nel territorio.

Info utili

L’evento si terrà presso il Teatro Comunale Luciani, in Piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti.

I biglietti sono disponibili online e al botteghino del teatro, aperto nei giorni indicati e la sera dello spettacolo a partire dalle ore 18.00.

Un appuntamento pensato per gli appassionati di teatro e musica d’autore, ma anche per chi vuole riscoprire, da una prospettiva nuova, la storia e le canzoni di uno degli artisti più amati della musica italiana.



