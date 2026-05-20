Bari: inaugurata la nuova Sala Operativa della Polizia Locale dedicata al colonnello Antonio Cavallo

BARI - È stata inaugurata nella mattinata presso il Comando di via Aquilino la nuova Sala Operativa della Polizia Locale di Bari, completamente riqualificata e intitolata al colonnello Antonio Cavallo, comandante del Corpo tra il 1987 e il 1999.

La centrale rappresenta il nuovo hub operativo della città e sarà attiva 24 ore su 24 per il coordinamento delle attività di controllo del territorio, gestione delle emergenze, viabilità, pronto intervento e protezione civile.

La struttura è stata rinnovata sia dal punto di vista infrastrutturale sia tecnologico: dispone di sei postazioni operative, una postazione per l’ufficiale di turno e una nuova Sala Situazioni / Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze e il coordinamento della Protezione Civile. Tra gli strumenti installati anche sistemi di videoconferenza e una LIM da 86 pollici per la condivisione in tempo reale dei dati operativi.

Elemento centrale del sistema è il videowall composto da 16 monitor ad alta definizione collegati alla rete cittadina di videosorveglianza, che conta 974 telecamere distribuite sul territorio comunale. Il sistema è integrato con una piattaforma digitale per l’accesso rapido a banche dati e flussi video.

Secondo l’amministrazione comunale, la nuova sala punta a rafforzare la capacità di risposta operativa della Polizia Locale e a migliorare il coordinamento interforze, con una struttura predisposta anche a futuri sviluppi tecnologici come geolocalizzazione delle pattuglie, bodycam e sistemi radio digitali.

Nel corso dell’inaugurazione è stato ricordato il ruolo del colonnello Cavallo nel processo di modernizzazione del Corpo, mentre la nuova centrale viene indicata come un investimento strategico per rendere più efficiente la gestione della sicurezza urbana e delle emergenze.