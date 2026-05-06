Bari: nella Basilica di San Nicola le composizioni dei maestri florovivaisti di Terlizzi

BARI - Anche quest’anno, in occasione della festa del Santo Patrono, la Basilica di San Nicola sarà impreziosita dalle speciali composizioni floreali della città di Terlizzi.“Ringrazio il sindaco e il Comune di Terlizzi per questa rinnovata collaborazione - commenta il sindaco Vito Leccese - che di anno in anno rafforza il legame tra le nostre due comunità, nel segno di San Nicola, santo dell’accoglienza e del dialogo. Grazie ai colori e all'eccellenza dei maestri florovivaisti di Terlizzi che rendono ancora più speciali questi giorni così importanti e intensi per la nostra città”.