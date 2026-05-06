Putignano, all’Ex Macello arriva il JP Market Day: musica, vintage e creatività per una domenica alternativa

Ex Macello

Radio JP

PUTIGNANO - Una giornata all’insegna della musica, del design indipendente e della socialità., dalle 11:00 alle 20:00, l’ospita, il primo sunday market curato dain collaborazione con il Consorzio I MAKE e Quadro.

Un market tra vintage, vinili e artigianato

L’evento trasforma gli spazi dell’Ex Macello in un punto di incontro aperto e informale, dove il pubblico potrà esplorare una selezione di stand provenienti da tutta la Puglia – e non solo.

Tra le proposte: abbigliamento vintage e custom, vinili, piante, design, artigianato e produzioni creative indipendenti. Presenti, tra gli altri, espositori come Bizzarro, Liuma, Vinylpushernaples, Micamale Vintage, SanaPianta, Telo Porto, Masseria Gigante, Arcadia Ginosa, Forma Studio e Carlo Vintage.

Radio live, talk e dj set

Cuore pulsante della giornata sarà la postazione live di Radio JP, attiva per tutta la durata del market con un palinsesto continuo di contenuti:

puntate live e podcast (Into the Void, FrogProg, Chicopisco, Quarters)

vinyl set e selezioni condivise come “Piatto nel Piatto”

dj set con artisti come Black Circle, Clacasta, eddaichiara, Aitcheight, Komodo佬, Prince e Nik Sportella



