Putignano, all’Ex Macello arriva il JP Market Day: musica, vintage e creatività per una domenica alternativa
PUTIGNANO - Una giornata all’insegna della musica, del design indipendente e della socialità. Domenica 10 maggio, dalle 11:00 alle 20:00, l’Ex Macello ospita JP Market Day, il primo sunday market curato da Radio JP in collaborazione con il Consorzio I MAKE e Quadro.
Un market tra vintage, vinili e artigianato
L’evento trasforma gli spazi dell’Ex Macello in un punto di incontro aperto e informale, dove il pubblico potrà esplorare una selezione di stand provenienti da tutta la Puglia – e non solo.
Tra le proposte: abbigliamento vintage e custom, vinili, piante, design, artigianato e produzioni creative indipendenti. Presenti, tra gli altri, espositori come Bizzarro, Liuma, Vinylpushernaples, Micamale Vintage, SanaPianta, Telo Porto, Masseria Gigante, Arcadia Ginosa, Forma Studio e Carlo Vintage.
Radio live, talk e dj set
Cuore pulsante della giornata sarà la postazione live di Radio JP, attiva per tutta la durata del market con un palinsesto continuo di contenuti:
- puntate live e podcast (Into the Void, FrogProg, Chicopisco, Quarters)
- vinyl set e selezioni condivise come “Piatto nel Piatto”
- dj set con artisti come Black Circle, Clacasta, eddaichiara, Aitcheight, Komodo佬, Prince e Nik Sportella
Food & drink e ingresso libero
Non mancherà l’area ristoro, curata da Quadro e TAC Drinks, per completare l’esperienza tra musica e convivialità.
L’ingresso è libero, rendendo JP Market Day un appuntamento accessibile e pensato per un pubblico trasversale: appassionati di musica, collezionisti, curiosi e amanti della creatività indipendente.
Un nuovo format che punta a diventare un punto di riferimento per la scena culturale e creativa del territorio.