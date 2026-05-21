Bari ospita la prima edizione dei “Giochi Italiani dello Sport d’Impresa”

BARI - Sarà Bari ad accogliere, dal 1 al 4 ottobre 2026, la prima edizione dei “Giochi Italiani dello Sport d’Impresa”, la nuova manifestazione nazionale che riunirà in un unico evento diverse discipline sportive legate al mondo delle imprese italiane.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti centrali del programma di Capitale della Cultura d’Impresa di Confindustria 2026 ed è promossa dalla collaborazione tra Confindustria Bari BAT e CSAIn, con il supporto del Comune di Bari.

La presentazione ufficiale alla stampa è in programma giovedì 22 maggio alle ore 11.30 nella sala consiliare del Comune di Bari.

L’evento punta a coniugare sport, benessere, partecipazione e cultura d’impresa, valorizzando il ruolo dello sport come strumento di aggregazione, inclusione e promozione dei territori.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue Economy Pietro Petruzzelli, il presidente di Confindustria Bari BAT Mario Aprile, il presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Bari BAT Christian Tomasicchio, Giacomo Crosa per CSAIn Italia, la dirigente medico psichiatra della ASL Bari Claudia Palumbo e il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto.

La manifestazione sarà la prima esperienza nazionale capace di mettere insieme il mondo dello sport e quello produttivo in un format unitario, coinvolgendo aziende, lavoratori e realtà associative provenienti da tutta Italia.