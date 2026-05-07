Bari, pony e asino in fuga sulla tangenziale: traffico rallentato e automobilisti sorpresi

BARI - Mattinata insolita sulle strade di Bari, dove tre pony e un asino sono stati avvistati mentre vagavano tra le auto in tangenziale, generando curiosità ma anche momenti di tensione tra gli automobilisti.

Gli avvistamenti

Il primo episodio si è verificato intorno alle 10.30 in viale Europa, dove alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza degli animali lungo la carreggiata. Poco dopo, i quattro esemplari sono stati notati anche sulla strada statale 16, in direzione Brindisi, all’altezza dell’uscita San Paolo.

Ipotesi sulla fuga

Secondo le prime ricostruzioni, gli animali potrebbero essere fuggiti da un allevamento della zona. Non risultano al momento incidenti, ma la loro presenza in strada ha reso necessario prestare particolare attenzione alla circolazione, con inevitabili rallentamenti.

Reazioni e social

La scena ha rapidamente attirato l’attenzione degli automobilisti, molti dei quali hanno ripreso il gruppo di animali con lo smartphone. Foto e video hanno iniziato a circolare sui social e nelle chat private, contribuendo a diffondere rapidamente la notizia.

Nonostante lo stupore generale, la situazione ha messo in evidenza i rischi legati alla presenza di animali liberi su arterie ad alto scorrimento come la statale 16, una delle principali vie di collegamento del territorio barese.