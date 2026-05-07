Risparmio Casa arriva in Puglia: aperto il primo store a Copertino, parte il piano di espansione regionale

COPERTINO – Debutto ufficiale in Puglia per, che inaugura il suo primo punto vendita a Copertino, nel Salento, avviando un più ampio piano di sviluppo regionale destinato a rafforzare la presenza dell’insegna nel Sud Italia.

Il nuovo store: numeri e struttura

Il punto vendita di Copertino si sviluppa su circa 2.000 metri quadrati, con un assortimento di oltre 20.000 referenze. L’apertura ha portato anche 30 nuove assunzioni locali, con un’attenzione particolare all’inserimento di giovani del territorio.

Lo store propone un format aggiornato, con un’offerta che spazia dalla cura della casa e della persona al pet care, fino a bricolage, giocattoli e tessile, accompagnata da promozioni e prodotti a basso costo.

Il piano per la Puglia

L’apertura segna l’inizio di un progetto strutturato: nei prossimi tre anni il gruppo prevede di aprire 15 nuovi punti vendita in Puglia, con la creazione stimata di circa 300 posti di lavoro.

La regione viene indicata dall’azienda come un’area strategica per crescita della domanda e sviluppo del canale retail specializzato, con l’obiettivo dichiarato di diventare un punto di riferimento per convenienza e ampiezza dell’offerta.

Un modello di espansione nazionale

Il progetto pugliese si inserisce in una fase di forte espansione nazionale che porta l’insegna a sfiorare il traguardo dei 200 punti vendita in Italia. Il gruppo continua inoltre a consolidare la presenza internazionale, già avviata in mercati come Svizzera e Malta.

Alla base del modello c’è una strategia di crescita progressiva che integra investimenti immobiliari, nuove aperture e sviluppo occupazionale nei territori.

Il profilo del gruppo

Risparmio Casa è una realtà della grande distribuzione italiana fondata dalla famiglia Battistelli, attiva dagli anni Sessanta e strutturata nel format attuale dal 1987. Oggi il gruppo conta una rete ampia di punti vendita e migliaia di collaboratori su scala nazionale, con un modello basato su ampiezza assortimentale e politiche di prezzo competitivo.

Obiettivo: radicamento territoriale

Secondo l’azienda, l’apertura di Copertino rappresenta non solo un’espansione commerciale ma anche un investimento sul territorio, con ricadute occupazionali e una strategia orientata alla collaborazione con fornitori e realtà locali.

Il progetto pugliese diventa così il primo tassello di una crescita che punta a consolidare la presenza del brand nel Sud Italia, con un ritmo di sviluppo definito “continuo e strutturato”.