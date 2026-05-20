Bari: presentato il progetto “InCittà 2026” per la promozione turistica integrata del territorio

BARI - È stata presentata nella sala giunta di Palazzo della Città la terza edizione del progetto “InCittà Bari 2026”, iniziativa di promozione turistica ideata dall’associazione culturale InCittà e patrocinata dal Comune di Bari.

Il progetto punta a creare una sinergia tra istituzioni pubbliche e soggetti privati per valorizzare il territorio, mettendo in rete beni culturali, poli museali, servizi e attività imprenditoriali della città. L’iniziativa si concretizza in una mappa multifunzionale, disponibile in formato cartaceo (150.000 copie) e digitale attraverso una web app che raccoglie informazioni culturali, turistiche, sociali e commerciali.

La piattaforma digitale, già attiva e integrata con sistemi di intelligenza artificiale, ha registrato oltre 260.000 accessi da utenti provenienti da più di 100 Paesi, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

Nel corso della presentazione è stato evidenziato il ruolo del progetto come strumento di orientamento per turisti e visitatori, oltre che come piattaforma di promozione per le attività economiche locali. Tra gli obiettivi anche l’ampliamento della mappatura verso aree meno centrali della città e la valorizzazione di nuove polarità culturali e turistiche.

L’amministrazione comunale ha sottolineato la crescita del turismo a Bari nell’ultimo decennio e la necessità di migliorare i servizi, intervenendo su trasporti, gestione urbana e qualità della vita. È stato inoltre richiamato il tema della sostenibilità turistica e della regolamentazione delle locazioni brevi, con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo del settore e aumentare la capacità ricettiva della città.