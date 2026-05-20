AI Week Milano, la sanità parla pugliese: a Meeting Planner e Formedica la gestione dell’area Healthcare

Maddalena Milone

MILANO - C’è anche la firma della Puglia dietro l’area sanitaria di AI Week 2026, la più grande fiera europea dedicata all’intelligenza artificiale che si conclude oggi alla Fiera di Rho, a Milano.

Alle società pugliesi Meeting Planner e Formedica, entrambe parte del gruppo Meduspace, è stata affidata la progettazione e la gestione dell’area Healthcare della manifestazione.

L’obiettivo è portare al centro del dibattito il rapporto tra medicina e intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla formazione dei professionisti sanitari e all’evoluzione della pratica clinica nell’era digitale.

“L’AI Week rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella sanità”, spiegano Maddalena Milone e Susanna Priore. “Le nuove tecnologie consentono di creare percorsi formativi aggiornati in tempo reale e supportano medici e operatori sanitari nell’acquisizione di competenze sempre più avanzate”.

Secondo i dati illustrati durante l’evento, la conoscenza medica oggi cresce a ritmi esponenziali: se nel 1950 il sapere scientifico raddoppiava ogni cinquant’anni, attualmente il raddoppio avviene ogni 73 giorni. Una trasformazione che mette sotto pressione i sistemi formativi tradizionali.

Susanna Priore

A sottolineare le criticità è stato anche Sebastiano Di Guardo, che ha evidenziato come in Italia oltre il 50% dei medici non utilizzi ancora strumenti di intelligenza artificiale nella pratica clinica, mentre tra i medici di base tre su quattro non hanno mai integrato l’AI nel proprio lavoro.

Tra i temi affrontati nell’area Healthcare della manifestazione figurano governance dell’AI in sanità, regolamentazione, gestione dei dati sanitari, formazione continua e applicazioni cliniche delle nuove tecnologie. Per la prima volta nella storia dell’AI Week è stato inoltre organizzato un corso ECM accreditato dedicato proprio all’intelligenza artificiale applicata alla medicina.

Spazio anche al tema della ricerca farmaceutica: grazie all’AI, aziende specializzate nel settore stanno riducendo drasticamente i tempi di scoperta dei farmaci, comprimendo processi che tradizionalmente richiedevano anni.

L’edizione 2026 dell’AI Week è stata ideata da Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, entrambi originari di Altamura.