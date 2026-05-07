Bari, stop temporaneo alle giostre per irregolarità sulla sicurezza durante la sagra di San Nicola

BARI - Blocco momentaneo per le attrazioni installate tra Largo Adua, piazza Diaz e piazza Eroi del Mare, nell’ambito della sagra di San Nicola. La polizia annonaria ha disposto la sospensione delle attività dopo una serie di verifiche che hanno evidenziato diverse violazioni delle prescrizioni di sicurezza.

Le irregolarità riscontrate

Durante i controlli sono emerse criticità ritenute rilevanti: alcuni gestori avrebbero utilizzato pali della pubblica illuminazione come supporto per cavi elettrici che attraversavano l’area carrabile della piazza. Inoltre, sarebbero stati realizzati ancoraggi con puntazze inserite direttamente nelle aiuole.

Il sopralluogo ha evidenziato anche la presenza di cavi elettrici scoperti sul suolo, blocchi di cemento lasciati nelle aree verdi e quadri elettrici aperti e facilmente accessibili.

Particolarmente delicata la situazione legata alla rottura della serratura di un quadro Enel, con possibili componenti ancora sotto tensione.

L’intervento della polizia annonaria

Il provvedimento è stato adottato dalla polizia annonaria, coordinata dal dirigente Michele Cassano, a seguito di una segnalazione del Municipio I, che aveva ricevuto le proteste dei residenti per possibili danni alle aiuole e alle aree verdi durante le fasi di installazione.

Secondo quanto riferito, il controllo ha confermato le criticità segnalate, portando alla sospensione delle attività di circa quindici attrazioni.

Possibile riapertura

I gestori dovranno ora procedere alla rimozione delle situazioni di pericolo e all’adeguamento alle norme di sicurezza previste. Solo dopo le verifiche sarà possibile valutare la riapertura delle giostre, che potrebbe avvenire già nelle prossime ore, una volta ristabilite le condizioni di sicurezza.

Il caso riaccende l’attenzione sui controlli nelle aree destinate a eventi temporanei, soprattutto in occasione di manifestazioni molto frequentate come la sagra di San Nicola.