Bari, torna il Festival dell’Innovazione Digitale: due giorni su marketing, AI e impresa

BARI - Il 29 e 30 maggio 2026 la città di Bari ospiterà la quarta edizione del Festival dell’Innovazione Digitale – Business Marketing Talks (BMT), in programma presso la sede di ITS Apulia Digital Maker all’interno della Fiera del Levante.

L’evento, promosso da Jcom Italia, riunirà imprenditori, professionisti, startupper, accademici e rappresentanti istituzionali per una due giorni dedicata ai grandi temi della trasformazione digitale.

Innovazione, impresa e formazione al centro del dibattito

Il festival si concentrerà su alcuni assi strategici dell’economia contemporanea: cultura d’impresa, marketing digitale, innovazione tecnologica e modelli di sviluppo sostenibile.

In programma talk, workshop e laboratori tematici su intelligenza artificiale, sostenibilità, comunicazione digitale e nuove forme di collaborazione tra imprese e mondo della formazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un punto di incontro tra competenze diverse, favorendo il dialogo tra sistema produttivo, università e istituzioni.

Il digitale come leva di crescita e inclusione

Secondo gli organizzatori, il digitale rappresenta una leva fondamentale per la crescita economica e sociale, in grado di ridurre le distanze geografiche e ampliare l’accesso alle informazioni e alle opportunità professionali.

Marco Guaragnella, chairman del BMT e CEO di Jcom Italia, ha sottolineato come il festival nasca con l’obiettivo di promuovere un utilizzo consapevole e formativo delle tecnologie, evidenziando il ruolo della formazione continua nel colmare il digital divide.

Innovazione e Agenda 2030

Tra le finalità dell’iniziativa vi è anche il riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della sostenibilità e della crescita responsabile.

Il Festival dell’Innovazione Digitale si conferma così un appuntamento di riferimento per il territorio, con Bari sempre più protagonista nel panorama nazionale dell’innovazione e della cultura digitale.