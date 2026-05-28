Bari, visita istituzionale del vice ambasciatore tedesco Benjamin Hanna a Palazzo di Città

BARI - Visita istituzionale questo pomeriggio a Palazzo di Città, dove il sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto Benjamin Hanna, vice ambasciatore e capo dell’Ufficio Economico dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia.

All’incontro ha partecipato anche il console onorario di Germania a Bari, Vincenzo Chionna. Il confronto si è svolto in un clima definito cordiale e collaborativo, con al centro i rapporti istituzionali ed economici tra Bari e la Germania e le prospettive di cooperazione internazionale.

Nel corso della visita si è discusso anche della possibilità di sviluppare percorsi di gemellaggio con città tedesche, oltre che delle opportunità legate agli investimenti, all’innovazione e agli scambi culturali e turistici.

Il sindaco Leccese ha illustrato alcune delle principali trasformazioni urbanistiche e progettualità strategiche che stanno interessando il capoluogo pugliese, evidenziando il ruolo di Bari come hub del Mediterraneo e punto di riferimento per le relazioni internazionali.

“È sempre importante rafforzare il dialogo tra comunità e istituzioni europee – ha dichiarato Vito Leccese –. Bari vuole continuare a costruire relazioni internazionali capaci di generare opportunità culturali, economiche, turistiche e sociali per il territorio”.

Benjamin Hanna ricopre dal 2024 il ruolo di vice capo missione e capo dell’Ufficio Affari Economici dell’Ambasciata tedesca in Italia.