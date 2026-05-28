Taranto, Turco contro il divieto di trasferta dei tifosi rossoblù: “Scelta incomprensibile”

TARANTO – Critiche alla decisione di vietare la trasferta dei tifosi del Taranto in occasione della semifinale playoff di Apice. A intervenire è il senatore Mario Turco, che ha espresso il proprio dissenso definendo la misura “incomprensibile” e penalizzante per la tifoseria rossoblù.

Il parlamentare ha dichiarato di parlare “da tifoso profondamente legato ai colori rossoblù”, sottolineando come il provvedimento colpisca una comunità di sostenitori che, a suo avviso, ha sempre seguito la squadra con passione e senso di appartenenza.

Turco ha evidenziato che la decisione priva la squadra di un sostegno ritenuto fondamentale in una gara decisiva della stagione, con ricadute soprattutto su famiglie e giovani che vivono lo sport come momento di aggregazione.

“Quando viene impedito a dei tifosi di accompagnare pacificamente la propria squadra, è sempre una sconfitta per tutti”, ha affermato il senatore, ribadendo la propria vicinanza al popolo rossoblù e alla società tarantina impegnata nel rilancio del club.