Bari, Women and the City: confronto tra Silvia Salis e Antonio Decaro sul futuro del centrosinistra

BARI - Dialoghi, confronti e riflessioni sul futuro del centrosinistra hanno caratterizzato la terza tappa di “Women and the City”, l’evento ospitato a Bari e dedicato al ruolo del genere come leva di sviluppo sociale ed economico.

Protagonisti della giornata sono stati la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, rimasti a lungo a confronto sui temi dell’amministrazione locale e sugli scenari politici nazionali.

Salis viene considerata una delle figure emergenti del centrosinistra italiano, mentre Decaro è alle prese con la nuova esperienza alla guida della Regione Puglia dopo il lungo mandato da sindaco di Bari.

Nonostante le ipotesi e le letture politiche circolate nelle ultime settimane, nessuno dei due ha però voluto alimentare interpretazioni in chiave elettorale nazionale, ribadendo la volontà di concentrarsi sui rispettivi incarichi istituzionali.

“Silvia Salis è un buon sindaco, che credo possa dare un ottimo contributo al campo dei progressisti proprio con l’esperienza da sindaco”, ha dichiarato Decaro a margine dell’incontro.

Alla domanda su eventuali prospettive future in ambito nazionale, il governatore pugliese ha risposto: “Premier? Mi sto dedicando alla mia Regione dove ho già tanti problemi, mi sto dedicando alla mia comunità”.