Martina Franca, tragedia nelle campagne: trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 80 anni

MARTINA FRANCA - Tragedia nelle campagne di Martina Franca, dove i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo di 80 anni.

Secondo le prime ipotesi investigative, l’anziano potrebbe essere stato colto da un malore mentre stava bruciando sterpaglie, perdendo così il controllo delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del comando locale, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Gli accertamenti sono in corso per chiarire se si sia trattato di un incidente o se vi siano ulteriori elementi utili a definire con maggiore certezza le cause della morte.