Bisceglie, Comitato per la sicurezza pubblica: “Prioritario restituire percezione di sicurezza ai cittadini”

BISCEGLIE - Si è svolta questa mattina, presso la sede comunale di Bisceglie, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Barletta-Andria-Trani Flavia Anania.

Nel corso dell’incontro, il sindaco di Bisceglie ha rappresentato le preoccupazioni della cittadinanza in seguito agli ultimi episodi criminosi registrati sul territorio, sottolineando la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo.

Il Prefetto, insieme ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha espresso vicinanza alla comunità e ha richiamato l’attenzione e l’impegno del Ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, già evidenziati nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi lo scorso 15 maggio in Prefettura a Bari.

Potenziamento dei controlli e nuovi presìdi

Alla luce degli indirizzi emersi, è stato annunciato un rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio nel Comune di Bisceglie, con l’ipotesi di ulteriori presìdi di Polizia. Tra questi, la possibile istituzione di una Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, riconducibile al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Puglia” di Bari.

Accanto al potenziamento dell’attività delle Forze dell’Ordine, è stata inoltre confermata la disponibilità a supportare il Comune nello sviluppo di misure integrate, tra cui l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe lungo le principali arterie cittadine, oltre a una revisione della viabilità per migliorare il controllo del centro urbano.

“Sicurezza reale e percepita”

Nel suo intervento conclusivo, il Prefetto ha sottolineato come il trend dei reati registri complessivamente una diminuzione, precisando tuttavia che ciò non riduce l’attenzione verso la sicurezza percepita dai cittadini.

“È prioritario restituire ai cittadini la percezione di sicurezza nel proprio spazio quotidiano”, è stato evidenziato, con particolare riferimento a una città considerata attrattiva e dinamica come Bisceglie, esposta – oltre ai flussi turistici e commerciali leciti – anche a possibili interessi illeciti.

L’attenzione resterà alta, soprattutto in vista dell’estate, periodo in cui è previsto un aumento degli eventi pubblici e della movida cittadina.