Bisceglie, inaugurato il corner “+Tutela Consumerismo” di NoiEnergia: sesto sportello in pochi mesi per il supporto ai cittadini
BISCEGLIE – È stato inaugurato oggi in Via XXIV Maggio 20 il nuovo corner “+Tutela Consumerismo” all’interno dell’ufficio NoiEnergia, un presidio dedicato all’assistenza e all’informazione sui diritti dei consumatori realizzato in collaborazione con Consumerismo No Profit.
Si tratta della sesta apertura avviata dall’azienda da febbraio, nell’ambito di un piano di espansione territoriale volto a rafforzare la presenza di servizi di consulenza e supporto diretto ai cittadini.
Il nuovo sportello nasce in un contesto di crescente complessità del mercato energetico, con l’obiettivo di fornire assistenza su bollette, contratti, offerte commerciali e gestione delle utenze domestiche, oltre a offrire supporto nella prevenzione di pratiche ritenute scorrette.
Attraverso consulenti dedicati, il servizio punta a facilitare scelte più consapevoli da parte dei consumatori, con particolare attenzione alla trasparenza e alla tutela delle famiglie.
L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di NoiEnergia, orientata alla creazione di una rete di sportelli sul territorio nazionale in collaborazione con realtà specializzate nella difesa dei diritti dei consumatori.