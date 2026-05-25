Bitonto Cortili Aperti 2026: grande successo per la XII edizione

BITONTO - La dodicesima edizione diha registrato un forte successo di pubblico, con migliaia di visitatori italiani e stranieri che nel weekend hanno affollato il centro storico di Bitonto, in Puglia, per visitare

Partecipazione e pubblico internazionale

L’evento ha attirato un pubblico molto eterogeneo, inclusi turisti provenienti da Francia, Regno Unito, Germania, Polonia, Spagna, Svizzera e Paesi Bassi, confermando la crescente attrattività culturale della città.

Il ruolo delle scuole

Uno degli elementi centrali dell’edizione è stato il coinvolgimento di circa 750 studenti delle scuole secondarie, impegnati come “novelli ciceroni”, ossia guide culturali. Il loro contributo è stato tra i più apprezzati dai visitatori, sia per la preparazione sia per l’entusiasmo.

Organizzazione e obiettivi culturali

La manifestazione è promossa da Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Puglia, in collaborazione con il Comune di Bitonto, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio architettonico privato e pubblico.

Particolare rilievo anche agli appuntamenti “ADSI Incontri in Cortile”, dedicati al dialogo culturale e alla riflessione sul patrimonio storico come bene identitario delle comunità.

Impatto culturale e istituzionale

Le istituzioni locali hanno sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa, definendola un esempio di welfare culturale, in cui la partecipazione degli studenti diventa parte attiva del processo di valorizzazione del territorio.