Bitritto, il 27 maggio conferenza stampa di presentazione stagione teatrale 2026/2027



È convocata per mercoledì 27 maggio alle 11.30 al Teatro Palatour di Bitritto, la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026/27.





BITRITTO (BA) - All’incontro con la stampa saranno presenti il direttore del Teatro, Dario Maretti, e l’amministratore delegato Francesco Susca, che illustreranno il programma della prossima stagione e le principali linee progettuali che guideranno l’attività del Palatour nei mesi successivi.





All’incontro interverrà anche l’attore e regista Massimiliano Gallo, presente in cartellone con lo spettacolo “Lettera ad Eduardo”.





Figlio del cantante Nunzio, Massimiliano Gallo debutta a teatro da bambino e nel 1988 fonda con il fratello Gianfranco la “Compagnia Gallo”. Dopo una lunga carriera teatrale, si afferma anche nel cinema e nella TV con film come “Mine vaganti” e “È stata la mano di Dio”, e serie di successo come “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Imma Tataranni” e “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”.





La conferenza sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio della stagione 2025/2026 appena conclusa attraverso dati, risultati ed elementi significativi relativi alla partecipazione del pubblico, alla proposta artistica e al percorso di crescita del teatro nel territorio.





Nel corso dell’incontro è previsto anche un momento di spettacolo all’interno del Palatour, pensato per offrire alla stampa un’anteprima dell’identità artistica e culturale che caratterizzerà la nuova programmazione.





Al termine della conferenza stampa sarà riservato ai giornalisti presenti un buffet.