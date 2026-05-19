Blitz antidroga a Bari, 13 misure cautelari: accuse di spaccio, armi ed estorsioni

BARI - Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Bari stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 13 persone, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo ed estorsione in concorso.

L’operazione, coordinata dalla Dda di Bari, coinvolge diversi militari dell’Arma impegnati nell’esecuzione dei provvedimenti cautelari e nelle perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe gestito attività legate al traffico di droga e ad altri reati connessi, tra cui episodi estorsivi e disponibilità di armi.

Ulteriori dettagli sull’inchiesta saranno resi noti nelle prossime ore dagli investigatori.