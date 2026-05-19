Fasano, sequestrati oltre 20 quintali di olio: irregolarità nelle etichette
FASANO - Oltre 20 quintali di olio sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Fasano nel corso di un controllo effettuato in uno stabilimento di imbottigliamento.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i militari hanno riscontrato violazioni delle norme sulla tracciabilità del prodotto. In particolare, le etichette applicate sulle bottiglie risultavano prive delle indicazioni obbligatorie relative allo stabilimento di produzione e confezionamento.
L’olio, confezionato per conto di una società del nord Italia, è stato sottoposto a sequestro amministrativo in attesa degli ulteriori approfondimenti previsti dalla normativa di settore.
L’operazione rientra nelle attività di controllo finalizzate alla tutela dei consumatori e alla verifica della corretta commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
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