Borgo Mezzanone, al via “Si può fare”: la comunità rigenera la Villa Comunale

FOGGIA - Rigenerare uno spazio pubblico attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, promuovendo inclusione, partecipazione e cura del territorio. È questo l’obiettivo di “Si può fare”, il progetto di rigenerazione partecipata della Villa Comunale di Borgo Mezzanone promosso dal servizio “Centro Servizi Stazioni di Posta”.

L’iniziativa prenderà ufficialmente il via il 28 maggio e coinvolgerà attivamente residenti, associazioni, scuole e utenti del servizio in una serie di attività dedicate alla riqualificazione dell’area verde.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo operativo degli spazi interessati, insieme alle realtà del territorio coinvolte nel progetto, tra cui la parrocchia Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo.

Il programma prevede laboratori pratici di pittura e recupero delle panchine della Villa Comunale, oltre alla progettazione e realizzazione di arredi urbani attraverso il riuso creativo di materiali di riciclo. Un percorso che punta non solo a migliorare l’aspetto e la vivibilità dello spazio pubblico, ma anche a sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva.

Le attività si svolgeranno il 28 maggio e nelle giornate del 4, 11, 16 e 25 giugno a partire dalle ore 16, per concludersi con un evento finale di restituzione alla cittadinanza dello spazio riqualificato.

Particolarmente centrale sarà il coinvolgimento degli utenti dello sportello “Stazioni di Posta” di viale delle Rose 35, insieme ai bambini delle scuole, alle associazioni locali e a tutti i cittadini interessati. L’obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza al territorio e costruire relazioni sociali attraverso esperienze condivise.

Il “Centro Servizi Stazioni di Posta” nasce come presidio di prossimità e orientamento rivolto a persone in condizioni di fragilità sociale, economica o abitativa, offrendo ascolto, supporto e accesso facilitato ai servizi territoriali.

Il progetto è frutto della coprogettazione tra l’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l’Ats composta da cooperativa sociale Medtraining, Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone Odv, Proloco Borgo Mezzanone Aps e associazione culturale Fatoma Yaiw. L’iniziativa è sostenuta dal PNRR – Missione 5, Componente 2.2, Sub Investimento 1.3.2 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.



