Borraccino solidarizza con Emiliano: “La provocazione politica non ci rappresenta”

BARI - Il consigliere regionale Cosimo Borraccino esprime solidarietà al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo quanto accaduto durante la presentazione del romanzo L’alba di San Nicola al Mondadori Bookstore.

Secondo Borraccino, quanto avvenuto rappresenta “una provocazione e una violenza verbale” che “va sempre messa al bando”, riferendosi all’episodio che ha coinvolto il consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri.

“Esprimo totale solidarietà a Michele Emiliano: politico, magistrato e amico fraterno, che da anni si batte per la giustizia e continua a lavorare per i pugliesi”, ha dichiarato Borraccino.

Nel suo intervento, il consigliere regionale ha definito “grave” che un tentativo di intimidazione sia arrivato “da chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni”, sottolineando inoltre come il contesto dell’episodio fosse un luogo culturale destinato al confronto civile e democratico.

Borraccino ha richiamato anche una frase di Benedetto Croce: “La violenza non è forza ma debolezza”, ribadendo l’importanza del rispetto reciproco anche nelle divergenze politiche.

“Continuiamo a confrontarci con rispetto, difendendo la cultura e ogni presidio democratico”, ha concluso.