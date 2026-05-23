Quadraccio & BariBanda chiudono la Festa dei Popoli 2026

BARI - Domenica 24 maggio, nel Giardino Princigalli di Bari, all’interno della XXII edizione della Festa dei Popoli, si esibirà il gruppo musicale Quadraccio & BariBanda, formazione barese che unisce la voce di Tony Quadrello al suono di alcuni dei più talentuosi musicisti del territorio.Dopo il recente impegno nell’evento solidale “Citte citte a fa la iose”, il cui ricavato è stato destinato al Cuamm per l’acquisto di una sonda ecografica ginecologica da utilizzare nelle attività sanitarie rivolte ai territori più fragili, la band prende parte al festival organizzato dal Centro Interculturale Abusuan insieme a numerose associazioni e comunità straniere, la cui edizione 2026 sviluppa il tema “GermogliAzioni”, un invito a riconoscere e valorizzare i semi di dialogo, convivenza e creatività che attraversano le comunità presenti sul territorio.Al centro dell’esibizione di Quadraccio & BariBanda ci sarà l’ultimo lavoro realizzato, “Amara terra mia”, impreziosito dal featuring di Fabrizio Bosso: una rivisitazione contemporanea del celebre brano di Domenico Modugno ed Enrica Bonaccorti. La nuova interpretazione affronta il tema dell’emigrazione ribaltando il punto di vista originario ed è arricchita da una strofa in dialetto barese scritta da Tony Quadrello. Il brano, intenso e rispettoso, è accompagnato da un videoclip girato tra Bari e il borgo di Mezzanone, luoghi che diventano metafora di un Sud che continua a interrogarsi sul proprio destino e sulle proprie trasformazioni.Durante il live, la band guidata da Tony Quadrello proporrà anche i brani di Citte citte a fa la iose, album che riprende in chiave attuale celebri canzoni della tradizione popolare barese, intrecciando dialetto, racconti quotidiani, sonorità mediterranee e una forte attenzione ai temi sociali.Il concerto di Quadraccio & BariBanda, in programma alle 21.50, chiuderà la Festa dei Popoli 2026, che per tre giorni trasforma il Giardino Princigalli in un luogo di scambio vivo, aperto e partecipato, dove la diversità diventa ricchezza condivisa. La loro musica, sospesa tra tradizione e contemporaneità, rappresenta un’occasione naturale di dialogo con un pubblico multiculturale, capace di riconoscere nel loro lavoro la stessa tensione verso l’incontro e la stessa volontà di custodire e rinnovare le identità. Un ponte tra storie diverse che restituisce al festival la sua vocazione più autentica: raccontare l’umanità attraverso le sue voci.Giardino Princigalli – via Ignazio Lojacono 3 - BariInizio esibizione: 21.50