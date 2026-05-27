Buona la prima per Jannik Sinner al Roland Garros
PARIGI - Esordio convincente per Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha superato in tre set il francese Valentin Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4, centrando così la sua 30esima vittoria consecutiva.
L’azzurro ha controllato il match fin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e concedendo poco spazio all’avversario davanti al pubblico parigino.
Sinner tornerà in campo giovedì, quando affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del torneo parigino.