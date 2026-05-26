Campionati regionali Allievi: trionfano Elite Academy e Giovani Atleti Bari. Sternativo e Delcuratolo volano agli Europei Under 18

MOLFETTA - Weekend di grande atletica allo stadio “Cozzoli” di Molfetta, teatro dei Campionati regionali di società Allievi e Allieve dedicati agli atleti nati nel biennio 2009-2010. La manifestazione ha regalato risultati di alto profilo tecnico, tra successi di squadra e prestazioni individuali di assoluto rilievo.

Nel settore maschile a conquistare il titolo regionale è stata l’Elite Academy Bari, prima con 7692 punti. Sul podio anche Giovani Atleti Bari, seconda con 7442 punti, e Amatori Atletica Acquaviva, terza a quota 6889.

Tra le Allieve, invece, successo della Giovani Atleti Bari, capace di chiudere la competizione con 8379 punti davanti a Due Mondi Lecce (7296) e Cus Bari (6818).

Minimo europeo per Sternativo e Delcuratolo

A prendersi la scena sono stati soprattutto Sofia Sternativo e Michele Delcuratolo, entrambi capaci di ottenere il minimo di qualificazione per i Campionati Europei Under 18 in programma a Rieti.

La salentina Sofia Sternativo, atleta dell’Aps Due Mondi Lecce, ha superato l’asticella nel salto in alto a quota 1.74, centrando così il pass continentale.

Prestazione di altissimo livello anche per Michele Delcuratolo dell’Atletica Sprint Barletta, autore di un eccellente 65.06 nel lancio del martello. Una misura che non solo vale il minimo europeo, ma lo proietta momentaneamente in testa alle graduatorie italiane di categoria.

Il weekend di Molfetta conferma così l’ottimo stato di salute dell’atletica pugliese giovanile, sempre più protagonista a livello nazionale.