Levante For 2026, Bari si prepara al festival della cultura pop: fumetti, gaming e ospiti internazionali alla Fiera del Levante

BARI - Conto alla rovescia per il ritorno di Levante For, la manifestazione dedicata al mondo del fumetto, del gaming, del cosplay e della cultura pop contemporanea, in programma il 30 e 31 maggio alla Nuova Fiera del Levante di Bari. Anche per l’edizione 2026 l’evento si conferma tra i principali appuntamenti del Sud Italia per appassionati e curiosi, con un programma ricco di ospiti internazionali, spettacoli, tornei e attività per tutte le età.

Grandi nomi del fumetto internazionale

Tra gli ospiti più attesi dell’Area Comics spicca Mirka Andolfo, una delle fumettiste italiane più conosciute al mondo, autrice di opere di successo come Sacro/Profano, Contronatura, Mercy e Sweet Paprika, titolo che le è valso l’Harvey Award come miglior fumetto internazionale. Andolfo è stata inoltre la prima artista italiana a scrivere e disegnare una storia per DC Comics e ha collaborato anche con Marvel.

Dalla Polonia arriverà invece Przemysław “TRUST” Truściński, artista legato all’universo di The Witcher e autore del design originale di Geralt di Rivia per il primo videogioco della saga firmata CD Projekt Red.

Presente anche Andrea Broccardo, noto per il lavoro su Spider-Man Noir e per le collaborazioni con Marvel Comics, accompagnato dalla colorista Barbara Nosenzo. Spazio inoltre al manga italiano con Francesca Siviero, autrice della serie Willowing pubblicata da Star Comics.

Editori, sketch e laboratori

L’Area Fumetto ospiterà numerose case editrici specializzate, tra cui J-POP Manga, Edizioni BD, Shockdom, BeccoGiallo e Jundo. Gli autori saranno disponibili per firme, incontri con il pubblico e sessioni di sketch dal vivo nella nuova Arena Fumetto e nell’Aula Digitale con maxischermo.

Per i più piccoli sono previsti laboratori gratuiti di disegno organizzati da Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione.

Gaming, arcade e simulatori di Formula 1

Ampio spazio anche all’universo gaming con tornei dedicati a titoli competitivi come League of Legends e FIFA, oltre a un’area arcade con cabinati storici e postazioni PC.

Tra gli ospiti dell’Area Game ci sarà anche Emiliano Castellano, illustratore del gioco KOI, che realizzerà disegni dal vivo durante la manifestazione.

Non mancheranno i simulatori di guida realizzati insieme ad Apulia Gaming, con la possibilità per i visitatori di provare l’esperienza di una monoposto di Formula 1.

Show dal vivo e creator digitali

L’Area Fun vedrà protagonisti GrenBaud e Jody Cecchetto, che porteranno sul palco il GrenBaud Show insieme a Martina Rossi e David Rubino, con momenti di intrattenimento e interazione dedicati alla community.

Levante For 2026 punta così a trasformare ancora una volta la Fiera del Levante in un grande spazio dedicato all’intrattenimento e alla creatività, capace di unire generazioni diverse attraverso fumetti, videogiochi, spettacoli e cultura pop.