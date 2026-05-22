Carovigno, sequestrati oltre 10 chili di droga in un casolare abbandonato

CAROVIGNO - Oltre 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dai Carabinieri a Carovigno, all’interno di un casolare abbandonato in contrada Correo.

Il rinvenimento è avvenuto nel corso di un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Carovigno insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni.

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno scoperto un bidone in plastica utilizzato come nascondiglio. All’interno erano custoditi circa 10 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti, e 270 grammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata a carico di ignoti, poiché nel casolare non sono state trovate persone. Sono ora in corso le indagini coordinate dalla Procura di Brindisi per identificare i responsabili e ricostruire la rete di approvvigionamento e gestione del deposito.

Secondo gli investigatori, il casolare potrebbe essere stato utilizzato come punto di stoccaggio della droga destinata allo spaccio sul territorio.