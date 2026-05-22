Elezioni regionali, il Tar di Bari respinge i ricorsi: confermata la composizione del Consiglio
BARI - Il Tar di Bari ha confermato l’attuale composizione del Consiglio regionale, respingendo i ricorsi presentati da alcuni candidati esclusi dopo le ultime elezioni regionali dello scorso novembre.
Le sentenze sono state depositate nella tarda serata di ieri e riguardano, tra gli altri, i ricorsi presentati da Nichi Vendola, Annagrazia Maraschio, Lucia Parchitelli, Alessandro Antonio Leoci, Raffaele Foglio e Giuseppe Scarpiello.
I ricorrenti contestavano in particolare l’esclusione legata all’applicazione della soglia del 4 per cento prevista dalla normativa elettorale.
Già due settimane fa i giudici amministrativi avevano respinto altri ricorsi relativi alla ripartizione dei seggi, presentati dal salentino Sergio Blasi, da Francesca Bottalico e da Domenico Damascelli.
Con le nuove decisioni del Tar resta quindi invariato l’assetto dell’attuale assemblea regionale.
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