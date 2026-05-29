Caso Poggi, nuovi accertamenti psichiatrici su Andrea Sempio: incarico al docente barese Catanesi

BARI - Nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto ulteriori accertamenti nell’ambito dell’inchiesta che vede tra gli indagati Andrea Sempio, concentrando l’attenzione sul profilo psicologico e sulle condizioni di salute mentale dell’indagato.

Per gli approfondimenti è stato incaricato il professor Roberto Catanesi, docente di psichiatria forense all’Università di Bari, che esaminerà l’intera documentazione raccolta dagli investigatori.

La decisione arriva dopo il deposito, da parte della difesa di Sempio, di diverse consulenze tecniche finalizzate a contestare l’impianto accusatorio. Gli inquirenti intendono ora verificare la solidità scientifica e metodologica degli elaborati presentati.

Gli accertamenti psichiatrici si concentreranno in particolare su tre aspetti: capacità di intendere e di volere, imputabilità e possibile pericolosità sociale.

Le consulenze prodotte dalle parti non avranno comunque valore probatorio diretto in un eventuale processo. Le indagini preliminari restano aperte e la loro scadenza è fissata al 28 settembre 2026.