Bari, il DAB Festival porta la danza negli spazi urbani: eventi speciali il 30 e 31 maggio

BARI - Entra nel vivo a Bari il DAB Festival 2026 – DanzaABari, la rassegna dedicata alla danza contemporanea quest’anno intitolata “Everybody dance!”, in programma fino al 7 giugno al Teatro Piccinni e promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture – Circuito Teatrale.

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio il festival torna a conquistare gli spazi aperti della città con un evento speciale in esclusiva regionale: “Le classique c’est chic!”, progetto coreografico partecipativo ideato e interpretato da Anna Basti, danzatrice, performer e ricercatrice indipendente.

L’iniziativa coinvolge cittadini e non professionisti in una performance che trasforma la tecnica della danza classica in uno strumento di inclusione, consapevolezza corporea e riappropriazione dello spazio urbano.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 30 maggio alle ore 18 in Largo Giannella, mentre sabato 31 maggio l’evento si sposterà in Piazza del Ferrarese alle ore 11.

Il festival proseguirà poi il 5 giugno al Teatro Piccinni con un’altra esclusiva regionale: “Sconfinamenti”, dialogo tra musica e danza firmato da Nicola Galli e Rodrigo D’Erasmo, violinista e compositore degli Afterhours. Lo spettacolo nasce dall’improvvisazione e mette in relazione linguaggi artistici differenti attraverso una partitura condivisa.

Gran finale il 7 giugno con “Asteroide” di e con Marco D’Agostin, vincitore del Premio UBU 2025 come miglior spettacolo di danza. L’opera intreccia musical, autobiografia e riflessione scientifica sul tema della fragilità e della rigenerazione.

Per la rassegna sono previste promozioni dedicate alle scuole di danza dell’area metropolitana, al Liceo Coreutico e al DAMS di Bari.

I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket, presso il botteghino del Teatro Piccinni e nei punti vendita autorizzati. Prenotazioni disponibili anche via mail all’indirizzo prenotazionidab@gmail.com.