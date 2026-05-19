CdS Puglia-Basilicata: Avis Barletta e Alteratletica Locorotondo dominano a Molfetta

MOLFETTA – Oltre 800 atleti e 44 società hanno animato nel fine settimana lo stadio “Cozzoli” di Molfetta in occasione dei Campionati regionali assoluti di società Puglia-Basilicata, appuntamento che ha confermato la crescita del movimento atletico territoriale e l’elevato livello competitivo delle formazioni partecipanti.

Nel settore maschile il titolo è andato a Avis Barletta, che ha chiuso al primo posto con 12.556 punti, precedendo di appena dieci lunghezze Aden Exprivia Dai Optical Molfetta (12.546). Terzo posto per Giovani Atleti Bari (11.690), seguita da Club Atletico Potenza e Elite Academy Bari.

La formazione barlettana ha costruito il successo grazie a otto vittorie individuali, tra cui quelle di Paolo Langiulli nei 100 e 200 metri, Lapo Bianciardi nei 400, José Bencosme nei 400 ostacoli e Emile Hafashimana su 1500 e 5000 metri. Successi anche nel peso con Vincenzo D’Agostino. Il team molfettese ha risposto con cinque affermazioni, soprattutto nei concorsi, mentre la Giovani Atleti Bari ha ottenuto due vittorie nelle staffette e nel giavellotto.

Nel settore femminile il titolo è stato conquistato da Alteratletica Locorotondo con 12.481 punti, davanti ancora a Giovani Atleti Bari (11.188). Completa il podio US Foggia (10.206), seguita da Futurathletic Team Apulia e Amatori Atletica Acquaviva.

La vittoria di Locorotondo è maturata grazie a sette successi individuali, con protagoniste come Alessia Muciaccia negli 800 e 1500 metri, Anna Musci nel peso e Viviana Marinelli nei 5000. Buon contributo anche nei concorsi e nelle prove multiple, che hanno consolidato il primato in classifica.

Tra le altre prestazioni di rilievo si segnalano le vittorie di atleti di US Foggia, Amatori Atletica Acquaviva e Eos Potenza, oltre alle buone prove individuali nelle specialità tecniche e di velocità.

La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha confermato il valore tecnico crescente del panorama regionale e l’ampia partecipazione di società e atleti.

Lo scenario agonistico dello stadio “Cozzoli” ha così offerto un quadro competitivo di alto livello, con distacchi ridotti e numerosi successi distribuiti tra diverse società, a testimonianza di un movimento sempre più equilibrato e competitivo.