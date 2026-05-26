Ceglie Messapica, il Movimento 5 Stelle cresce ma resta fuori dal governo cittadino: Casalino non entra in Consiglio
CEGLIE MESSAPICA - A Ceglie Messapica il Movimento 5 Stelle registra una crescita significativa, ma non riesce a trasformarla in una vittoria amministrativa. La lista pentastellata si attesta al 10,67%, diventando la prima forza del cosiddetto campo largo e superando il Partito Democratico, fermo a poco meno del 6%.
Tra i candidati figura anche Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, che non riesce però a conquistare un seggio in consiglio comunale. Casalino raccoglie 246 preferenze, risultando secondo nella lista dopo Isabella Vitale, che si ferma a 350 voti. L’ex portavoce definisce comunque il risultato un passo avanti importante, sottolineando come sia la prima volta che il Movimento 5 Stelle riesca a presentare una propria lista nella città.
Nonostante il miglioramento dei pentastellati, la candidata del centrosinistra Agata Scarafilo si ferma al 33%, senza riuscire a ribaltare gli equilibri locali.
La vittoria va ancora una volta al centrodestra con il sindaco uscente Angelo Palmisano, esponente di Fratelli d’Italia, che si conferma alla guida del Comune. Il risultato consolida Ceglie Messapica come uno dei territori storicamente più solidi per l’area di governo guidata a livello nazionale da Giorgia Meloni.