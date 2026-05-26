Radica accelera nel carbon farming mediterraneo: ingresso nel portafoglio climatico di Lufthansa Group e top 30 nella Sifted 100 Southern Europe

– Radica (già Alberami), società pugliese attiva nel carbon farming e nelle infrastrutture climatiche digitali, segna due traguardi rilevanti nel proprio percorso di crescita internazionale: l’inclusione del progetto AgroEcology Italy nel portafoglio climatico del Lufthansa Group e il posizionamento al 26° posto nella Sifted 100 Southern Europe 2026, la classifica dedicata alle startup a più rapida crescita dell’Europa meridionale.

Il progetto italiano scelto da Lufthansa Group

AgroEcology Italy è l’unico progetto italiano inserito nel portafoglio climatico del gruppo aereo europeo, che comprende iniziative di riduzione e rimozione delle emissioni. Il programma si colloca nella categoria dei “removal”, con interventi nature-based applicati alle colture legnose mediterranee come oliveti, vigneti e frutteti.

Il progetto utilizza un sistema proprietario di Measurement, Reporting & Verification (MRV) per la quantificazione e certificazione del carbonio rimosso dal suolo agricolo, con l’obiettivo di trasformare le pratiche agricole in asset ambientali misurabili e scambiabili. Secondo i dati forniti dalla società, l’iniziativa coinvolge migliaia di ettari in Italia e mira a combinare sequestro di carbonio, rigenerazione del suolo e sostegno economico alle aziende agricole.

Carbon farming e modello mediterraneo

Radica sviluppa un approccio centrato sulle colture tipiche del bacino mediterraneo, considerate strategiche per il potenziale di assorbimento della CO₂. Il modello integra monitoraggio digitale delle pratiche agricole, certificazione dei crediti di carbonio, tracciabilità dei dati ambientali e connessione diretta con i mercati internazionali del carbonio.

L’obiettivo dichiarato è creare un’infrastruttura climatica scalabile nel Sud Europa, dove la frammentazione agricola e la diversità colturale rappresentano sia una sfida sia un’opportunità.

Il riconoscimento nella Sifted 100

Il secondo elemento di rilievo è l’ingresso di Radica nella Sifted 100 Southern Europe 2026, classifica che misura la crescita dei ricavi delle startup in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Il posizionamento al 26° posto evidenzia la crescita accelerata dell’azienda negli ultimi tre anni, trainata dall’espansione delle attività di carbon farming e dall’ingresso in partnership internazionali.

Una posizione strategica nel settore climate tech

Radica si colloca in un segmento in rapida evoluzione: quello delle infrastrutture digitali per la gestione del carbonio agricolo. Il settore combina agricoltura rigenerativa, finanza climatica e sistemi di certificazione ambientale, con crescente interesse da parte di operatori industriali e istituzionali.

L’ingresso nel portafoglio di un grande gruppo del trasporto aereo e il riconoscimento nella classifica europea rappresentano due segnali convergenti: da un lato la validazione industriale del modello, dall’altro la crescita sul mercato.

Sintesi

I due risultati indicano un’evoluzione della società da startup agritech a infrastruttura climatica su scala mediterranea, con un posizionamento sempre più integrato tra agricoltura, tecnologia e mercati del carbonio.