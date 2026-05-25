Cisternino, il GAL Valle d’Itria chiude il ciclo di incontri sulle nuove imprese

CISTERNINO – La creazione di nuove imprese torna al centro delle politiche di sviluppo locale con l’ultimo appuntamento promosso dal, in programma venerdì 29 maggio alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Cisternino.

L’incontro rappresenta il quarto e ultimo momento di confronto dedicato alla presentazione dell’avviso pubblico che sosterrà la nascita di nuove realtà imprenditoriali sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale e contrastare fenomeni come spopolamento, povertà e degrado ambientale.

La misura interesserà tre principali ambiti: attività commerciali, artigianato e servizi alla persona. I beneficiari saranno esclusivamente nuove imprese, costituite dopo la pubblicazione ufficiale del bando e regolarmente iscritte al Registro delle imprese con apertura di partita IVA.

Il progetto si inserisce nel quadro della programmazione comunitaria 2023–2027 e punta a indirizzare gli investimenti verso i fabbisogni concreti degli operatori e delle comunità locali.

«Con questo bando avviamo gli interventi della programmazione 2023/2027 – ha dichiarato il presidente del GAL, Giannicola D’Amico –. La buona partecipazione agli incontri precedenti dimostra l’interesse del territorio e conferma la bontà della direzione intrapresa».

All’appuntamento interverranno anche il sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini e il vicesindaco e vicepresidente del GAL Roberto Pinto, a testimonianza del coinvolgimento istituzionale nell’iniziativa.

L’incontro chiude così un percorso di presentazione pubblica volto a diffondere opportunità e strumenti di sostegno all’imprenditorialità locale, con particolare attenzione alle aree interne della Valle d’Itria.