Comunali Andria, l’avv. Magliano: “Città piena di turisti? Eventi culturali che attirano gente da fuori? Ma quando mai!”

Francesca Magliano

ANDRIA - “Dobbiamo trasformare Andria da una ‘tappa di passaggio’ per vedere il Castello a una destinazione esperienziale, dove il turista mangia, dorme e scopre il territorio, generando ricchezza reale per la comunità”. È la posizione espressa dall’avv., candidata al consiglio comunale nella lista “Andria Riparte” a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Sabino Napolitano.

Nel suo intervento, Magliano sottolinea la necessità di un cambio di passo nella gestione delle politiche culturali e turistiche cittadine, criticando una narrazione che, a suo dire, non corrisponderebbe alla realtà del territorio: “Città piena di turisti? Eventi culturali che attirano gente da fuori? Ma quando mai!”, afferma.

Secondo la candidata, la cultura dovrebbe diventare un vero motore economico attraverso una strategia strutturata di sviluppo turistico. In particolare propone la costituzione di una DMO (Destination Management Organization), definita come uno strumento strategico per coordinare e promuovere in modo unitario l’offerta turistica locale.

Tra le azioni indicate, Magliano individua cinque direttrici principali: pianificazione dei mercati turistici da attrarre (tra cui turismo straniero, enogastronomico ed eventi culturali), costruzione di un marketing territoriale e di un brand cittadino “oggi inesistente”, coordinamento tra istituzioni, operatori turistici, ristoratori e produttori agricoli, miglioramento dei servizi di accoglienza e infine l’organizzazione di grandi eventi capaci di generare ricadute economiche sul territorio.

“La cultura deve diventare un volano della nostra economia”, conclude Magliano, ribadendo la necessità di un sistema integrato capace di trasformare Andria in una destinazione stabile e strutturata, e non soltanto in un punto di passaggio legato alla visita di Castel del Monte.