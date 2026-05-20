Superenalotto, colpo da quasi 600mila euro a Bari: centrato un 5+1 nel quartiere Libertà

BARI - Quasi seicentomila euro vinti con una schedina giocata a pochi passi dal Cimitero Monumentale di Bari. Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 14 maggio un fortunato giocatore, ancora anonimo, ha centrato un 5+1 da 596.800 euro, sfiorando il jackpot che aveva raggiunto quota 164 milioni.

La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria dei fratelli Francesco e Sabino Iannone, in via Tommaso Fiore 19, nel quartiere Libertà. I numeri estratti sono stati: 1, 56, 72, 74, 84, 85 con numero Jolly 18. Si è trattato dell’unico 5+1 realizzato in tutta Italia in quella estrazione.

Grande soddisfazione per i titolari dell’attività, storica rivendita aperta dal 1935 e oggi gestita dalla terza generazione della famiglia Iannone. “Mai una vincita così importante nella nostra storia”, ha raccontato emozionato Francesco Iannone.

Resta il mistero sull’identità del vincitore, che potrebbe essere un residente della zona oppure un cliente di passaggio nella storica tabaccheria barese.