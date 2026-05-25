Comunali, in Puglia affluenza al 48,98%: oggi si torna al voto fino alle 15

BARI - Si è chiusa con un’affluenza complessiva del 48,98% la prima giornata di voto per le elezioni comunali nei 54 Comuni pugliesi chiamati alle urne. Il dato è leggermente inferiore rispetto a quello registrato alla stessa ora nelle precedenti amministrative.

La partecipazione più alta si è registrata in provincia di Taranto, dove nei Comuni di Laterza, Montemesola e Roccaforzata l’affluenza ha superato il 60%.

Più contenuta invece la partecipazione nel Brindisino, che fa segnare il dato più basso della regione con il 44,85% degli aventi diritto recatisi ai seggi.

In Basilicata l’affluenza complessiva si è attestata al 46,31%.

Le operazioni di voto proseguono anche oggi: i seggi hanno riaperto questa mattina alle ore 7 e resteranno aperti fino alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne prenderà il via lo scrutinio delle schede.