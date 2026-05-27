"Concorsi e Nuove Chiese": a Trani si parla di architettura e progettazione nel patrimonio ecclesiastico

Si terrà giovedì 28 maggio, dalle ore 16.30 alle 19.30, presso Palazzo Covelli in Via Ognissanti 123 a Trani, il convegno dal titolo "Concorsi e Nuove Chiese. Analisi, procedure e strategie per la diffusione del concorso di progettazione", promosso dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani in collaborazione con la rivista "Chiesa Oggi. Architettura e Comunicazione".L'evento si aprirà alle 16.30 con i saluti istituzionali affidati all'arch. Andrea Roselli, presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia Bat, nonchè di Don Sergio Pellegrini, vicario generale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, e all'ing. Antonio Ragno, direttore dell'ufficio beni culturali ed edilizia di culto della stessa Arcidiocesi. Il cuore dell'evento sarà la conferenza delle 16.45, affidata all'arch. Caterina Parrello, direttore editoriale di "Chiesa Oggi", che affronterà analisi, procedure e strategie per la diffusione del concorso di progettazione, con un focus sui 25 anni di concorsi per le nuove chiese in Italia e sui concorsi per l'adeguamento liturgico delle cattedrali. Spazio anche al riuso e alla trasformazione del patrimonio ecclesiastico e religioso, nonché agli esempi di valorizzazione del patrimonio e del territorio. L'evento rientra tra gli eventi formativi dell'Ordine e vale tre crediti formativi per gli architetti.