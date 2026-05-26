Consiglio regionale, via libera al riconoscimento di debiti fuori bilancio per oltre 1,7 milioni

BARI - Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Il provvedimento ha ottenuto 36 voti favorevoli e 10 contrari.

Nel corso della seduta è stato presentato un emendamento che ha consentito di accorpare in un unico testo tutti i provvedimenti riguardanti i debiti fuori bilancio, per un importo complessivo pari a 1.748.727,17 euro.

Le somme riconosciute derivano principalmente da contenziosi conclusi con sentenze esecutive e consentiranno alla Regione di procedere alla regolarizzazione contabile delle posizioni debitorie. La maggioranza ha sottolineato la necessità dell’approvazione per garantire la continuità amministrativa e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, mentre dai banchi dell’opposizione sono arrivate critiche sulla gestione complessiva dei contenziosi e delle risorse pubbliche.