Festival Internazionale dell’Aquilone, premiate Miriam Riontino e Isabella De Santis

BARI - Si è conclusa con la premiazione dei vincitori la seconda edizione del concorso fotografico “Aquiloni nel Vento”, iniziativa inserita nel programma del Festival Internazionale dell’Aquilone che si è svolto a Margherita di Savoia.

A conquistare il primo posto nella sezione “Mobile Photo” è stata Miriam Riontino di Margherita di Savoia con lo scatto dal titolo “Lo stupore ha il filo lungo”, dedicato all’emozione di un bambino durante il festival. Seconda posizione per Carlo Alberini di Bari con “Italia”, mentre al terzo posto si è classificata Diana Cimino con “All’interno di un aquilone gigante”.

Per la categoria “Amatori e Professionisti” il primo premio è andato invece a Isabella De Santis di Bari grazie allo scatto “Correndo verso i colori”. Sul podio anche Domenico Belfiore di Casamassima con “Danza nel sole” e Alessia Derosa di Margherita di Savoia con “Il volo della Pace”.

Il concorso ha registrato numeri importanti, con 232 fotografie partecipanti: 181 realizzate con smartphone e 51 presentate da fotoamatori e professionisti provenienti da diverse regioni italiane.

«Il concorso ha visto una partecipazione eccezionale e ha coinvolto persone da tutta Italia, a testimonianza del forte richiamo del Festival Internazionale dell’Aquilone», ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente di Asba, associazione organizzatrice dell’iniziativa.

La giuria era composta da Giuseppe Beltotto, Michele Todisco e Salvatore Giannino, che hanno valutato le opere premiando soprattutto la capacità di rappresentare lo spirito del festival e la gioia dei bambini.

Ai vincitori sono stati assegnati premi che comprendono soggiorni, targhe celebrative e riconoscimenti gastronomici. Gli organizzatori hanno già dato appuntamento alla prossima edizione del festival, che punta a consolidarsi come uno degli eventi più partecipati della primavera pugliese.