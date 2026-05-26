Conversano, torna la Festa delle Ciliegie: dal 30 maggio al 2 giugno tra tradizione, crisi climatica e promozione del territorio

CONVERSANO - A Conversano si prepara la 22ª edizione della Festa delle Ciliegie di Conversano, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2026. L’evento si svolgerà in concomitanza con la festa patronale, in un lungo ponte che unirà celebrazioni religiose, spettacoli, laboratori e iniziative dedicate al prodotto simbolo del territorio.

La manifestazione arriva in un momento complesso per il comparto cerasicolo del sud-est barese, duramente colpito da maltempo, grandinate e sbalzi climatici che hanno compromesso sia la varietà “bigarreau” sia le cultivar successive come “giorgia” e “ferrovia”, considerata la regina delle ciliegie locali.

Tra gli obiettivi dell’evento c’è la valorizzazione della filiera agricola e la discussione sulle criticità del settore, tra cui l’impatto degli eventi climatici estremi e l’aumento dei costi di produzione.

Il programma prevede l’apertura degli stand lungo corso Domenico Morea il 30 maggio, visite guidate nei campi di raccolta, incontri tecnici sulla produzione, presentazioni editoriali, mostre pomologiche e momenti ludici come il giro in calesse. Il 2 giugno è prevista anche la tradizionale tavola rotonda con produttori e operatori del settore, mentre la serata conclusiva sarà dedicata al concorso delle “50 ciliegie d’oro”.

La festa si conferma non solo come appuntamento identitario per la città, ma anche come occasione di promozione economica e culturale del territorio, con il coinvolgimento di istituzioni regionali, associazioni agricole e comunità locale.