Giovinazzo, nuova ordinanza sulla movida: orari e limiti alle emissioni sonore fino al 31 agosto

GIOVINAZZO - Il Comune di Giovinazzo ha confermato anche per l’estate 2026 l’ordinanza che disciplina le emissioni sonore delle attività di intrattenimento musicale e degli esercizi della movida. Il provvedimento, firmato dal sindaco Michele Sollecito, sarà in vigore dal 5 giugno al 31 agosto 2026 e punta a bilanciare le esigenze delle attività commerciali con quelle dei residenti.

Le nuove regole stabiliscono orari differenziati in base alle zone acustiche del territorio. Nelle aree di classe III, considerate a uso misto, la diffusione musicale dovrà cessare alle ore 00:00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi. Nelle aree di classe II, caratterizzate da maggiore tutela acustica, il limite è fissato alle 01:00.

Tra le zone interessate rientrano tratti del lungomare e delle aree costiere cittadine, oltre ai principali punti della movida giovinazzese. L’ordinanza rinvia al piano comunale di zonizzazione acustica per la mappatura dettagliata delle aree coinvolte.

Il provvedimento prevede inoltre sanzioni amministrative e possibili sospensioni dell’attività in caso di violazione delle disposizioni. Il Comune invita gli operatori a consultare la documentazione ufficiale per verificare nel dettaglio i limiti e le condizioni applicabili anche agli eventi pubblici.

L’amministrazione ribadisce che l’obiettivo resta quello di garantire la convivenza tra turismo, intrattenimento e qualità della vita dei residenti durante la stagione estiva.