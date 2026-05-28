Coreggia 2026 – Trullincorsa & Family Run: sport e natura tra trulli e sentieri rurali

ALBEROBELLO – Sport, natura e valorizzazione del territorio tornano protagonisti con la nuova edizione della “Coreggia 2026 – Trullincorsa & Family Run”, in programma il 2 giugno ad Alberobello, nella frazione di Coreggia.

L’evento, organizzato da Alberobello Running ASD con il patrocinio del Comune di Alberobello, unirà corsa, paesaggio e sostenibilità, trasformando la Valle d’Itria in un grande percorso sportivo a cielo aperto tra trulli, boschi e tratturi storici.

Due i percorsi previsti per l’edizione 2026:

Entrambi i tracciati attraverseranno le suggestive “Vie dell’Acqua”, tra sentieri rurali e paesaggi tipici della campagna pugliese.

“Manifestazioni come la Trullincorsa – dichiara il vicesindaco e assessore allo Sport di Alberobello Saverio Sgobba – confermano la vocazione della città come luogo in cui sport, comunità e paesaggio si incontrano, promuovendo uno stile di vita sano e inclusivo”.

La partenza è fissata alle 8.30 da viale Serenissima in Puglia, a Coreggia, con arrivo nello stesso punto. Attesi atleti e appassionati provenienti da tutta la regione.

“Trullincorsa è molto più di una competizione sportiva – sottolinea il direttivo di Alberobello Running – perché permette di vivere da vicino un patrimonio paesaggistico e culturale unico, valorizzando il legame tra sport e territorio”.

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi che accompagneranno Alberobello verso il 2026, anno del trentennale del riconoscimento UNESCO dei Trulli di Alberobello.