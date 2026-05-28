Castellana, torna il “Picnic Tricolore” tra ulivi secolari: musica, giochi e degustazioni il 2 giugno

CASTELLANA GROTTE - Una giornata all’aria aperta tra ulivi secolari, musica, giochi di gruppo e degustazioni di prodotti tipici. Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la Pro Loco di Castellana organizza una nuova edizione del “Picnic Tricolore” nella settecentesca masseria Andriani, sede dell’associazione, in strada comunale Ferrone 10, nei pressi delle Grotte.

L’iniziativa ripropone la formula delle precedenti edizioni: ogni partecipante potrà portare cibo e attrezzatura per il picnic, scegliendo se sistemarsi all’ombra degli ulivi monumentali o sull’aia della masseria. La Pro Loco curerà invece l’animazione, la musica e le attività ricreative della giornata.

L’area picnic sarà accessibile dalle ore 10. A disposizione dei partecipanti anche barbecue e fornacelle da utilizzare liberamente.

Alle 11.30 sono previste visite guidate dedicate agli ulivi e alle erbe spontanee, con il supporto di agronomi ed esperti, oltre a laboratori didattici per bambini.

Alle 12.30 spazio a un aperitivo con bollicine di cantine pugliesi, tra cui Tagaro e Viglione, nel settecentesco “Palmento”, accompagnato dagli interventi di Pino Nobile e Gaetano Ammirato.

Nel pomeriggio, dalle 15, inizieranno giochi di gruppo, tornei di bigliardino e carambola, seguiti da musica e balli con dj set dalle 15.30. Alle 17 è in programma una degustazione di ciliegie ferrovia offerte dalla Pro Loco.

L’ingresso è gratuito per i bambini, mentre per gli adulti è previsto un contributo libero. La prenotazione è obbligatoria contattando i numeri 3933384638 oppure 3936388315.