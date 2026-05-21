Da Cremona fino nel Salento per sensibilizzare sulla donazione organi: sabato 23 maggio tappa a Brindisi per il ciclista Giampietro Mariotti per la Campagna nazionale AIDO 'Un Sì che dona la Vita'



BRINDISI - Farà tappa a Brindisi sabato 23 maggio alle ore 17 in Piazza Vittoria, nel cuore del Centro Storico cittadino, il ciclista Giampietro Mariotti, protagonista del tour solidale promosso da Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono e della donazione. - Farà tappa a Brindisi sabato 23 maggio alle ore 17 in Piazza Vittoria, nel cuore del Centro Storico cittadino, il ciclista Giampietro Mariotti, protagonista del tour solidale promosso da Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono e della donazione.





Mariotti, partito da Cremona per un percorso di circa 1.500 chilometri attraverso l’Italia, sta attraversando numerose città italiane lungo un itinerario che tocca Ferrara, Riccione, Civitanova, Fossacesia, Termoli, Foggia, Bari, Brindisi e infine Lecce, sede del grande arrivo conclusivo del viaggio. Brindisi rappresenterà dunque la penultima tappa di questo significativo percorso da Nord a Sud dedicato alla promozione della vita e della solidarietà.





Il ciclista sarà accolto dal Gruppo Comunale Aido "Marco Bungaro" di Brindisi guidato dalla presidente Dorina Piliego, insieme all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro.





Nel tratto pugliese del viaggio, che lo accompagnerà da Bari fino al capoluogo adriatico, Mariotti sarà affiancato dai soci e dai ciclisti amatoriali della Associazione Sportiva Dilettantistica New Friend’s Bike di Brindisi, che pedaleranno insieme a lui quale segno concreto di partecipazione e vicinanza ai valori della solidarietà e della promozione della vita.





L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per richiamare l’attenzione sul valore della donazione di organi, tessuti e cellule, un gesto capace di salvare e migliorare la vita di molte persone. Dire "sì" alla donazione significa compiere un atto di grande generosità e responsabilità civile, una scelta che ciascuno può maturare liberamente in qualsiasi momento della propria vita.





Aido ricorda inoltre che non esistono limiti di età per diventare donatori: ogni persona può esprimere la propria volontà. Informarsi e parlarne con i propri familiari rappresenta un passo fondamentale per diffondere sempre più una cultura della solidarietà consapevole.





«È – spiega – un’iniziativa encomiabile e in linea con gli obiettivi Aido di promuovere stili di vita sani. Farò aggiornamenti social ad ogni tappa per fare partecipare idealmente tutti a questa esperienza». E proprio attraverso i social network è possibile seguire quotidianamente il viaggio di Mariotti, le città attraversate e le accoglienze ricevute lungo il percorso, testimonianza concreta della sensibilità e della partecipazione che il messaggio della donazione continua a suscitare in tante comunità italiane.





L’arrivo di Mariotti a Brindisi sarà dunque non soltanto un momento sportivo e simbolico, ma anche un’occasione di incontro con la cittadinanza per promuovere i valori della condivisione, della prevenzione e della tutela della vita.





Giampietro Mariotti non è nuovo a iniziative di carattere solidale: già protagonista nel 2024 di un "Giro d’Italia" benefico di oltre 2.400 chilometri in 16 tappe per un service Lions, ha scelto anche quest’anno di rimettersi in viaggio portando sulle strade italiane il messaggio dell’Aido e della cultura del dono.