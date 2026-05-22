Ergastolo con isolamento diurno per 14 mesi a Redouane Moslli per l’omicidio di Franca Marasco

FOGGIA - Ergastolo con isolamento diurno per 14 mesi per Redouane Moslli, il 46enne di origini marocchine ritenuto responsabile dell’omicidio della tabaccaia foggiana Franca Marasco, 72 anni, uccisa durante una rapina avvenuta la mattina del 28 agosto 2023 nella sua tabaccheria in pieno centro a Foggia, in via Marchese De Rosa.La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Foggia al termine di oltre due ore di camera di consiglio, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura. L’imputato è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima, costituitisi parte civile con l’avvocato Giulio Treggiari, con la quantificazione che sarà definita in sede civile.Moslli, fermato pochi giorni dopo il delitto, si trova tuttora detenuto in carcere. Nel dispositivo della sentenza, i giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e della minorata difesa della vittima, escludendo invece quella dei futili motivi.Secondo l’impianto accusatorio, non si sarebbe trattato di una rapina degenerata, ma di un omicidio connesso a un’azione violenta preordinata. Una tesi condivisa anche dalla parte civile. “Quello di Franca Marasco fu un omicidio mascherato da rapina”, ha dichiarato l’avvocato Treggiari, evidenziando alcuni elementi ritenuti anomali, tra cui la brevissima permanenza dell’aggressore nel negozio — circa sessanta secondi — e il bottino limitato a pochi contanti e due telefoni cellulari, nonostante nella borsa della vittima fossero presenti circa 7.000 euro mai sottratti.Nel corso del processo, la sorella della vittima, Rosa Marasco, ha riferito in aula di essere stata al telefono con la donna durante l’aggressione: “Ho sentito urla, richieste di aiuto e poi silenzio”.“Attendiamo ora le motivazioni della sentenza per comprendere pienamente quale tesi sia stata accolta dai giudici”, ha commentato ancora l’avvocato Treggiari, sottolineando la soddisfazione per l’esito del processo.