Ex Banca Popolare di Bari, il M5S convoca una conferenza stampa: focus sulla tutela dei risparmiatori

BARI – Si terrà domani, venerdì 22 maggio alle ore 15.30, nella sede del Movimento 5 Stelle di Bari in via Piccinni 108, una conferenza stampa dedicata alla vicenda della ex Banca Popolare di Bari.

L’incontro è stato organizzato in vista delle prossime audizioni delle associazioni dei consumatori davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.

Durante la conferenza saranno illustrate le iniziative che il Movimento 5 Stelle intende promuovere a tutela dei risparmiatori coinvolti nella crisi dell’istituto bancario.

Gli interventi previsti

Parteciperanno il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, il coordinatore regionale Leonardo Donno, la capogruppo in Consiglio regionale Maria La Ghezza, il deputato Gianmauro Dell'Olio, l’assessore comunale alla Legalità Nicola Grasso e i consiglieri comunali Italo Carelli e Antonello Delle Fontane.

Incontro con i risparmiatori

Al termine della conferenza stampa è previsto anche un confronto diretto con i risparmiatori della ex Banca Popolare di Bari, nell’aula ex tesoreria del Comune di Bari.

L’obiettivo dell’incontro sarà raccogliere le istanze dei cittadini coinvolti e avviare un dialogo finalizzato all’individuazione di possibili soluzioni condivise.