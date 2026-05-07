Festa di San Nicola, sicurezza rafforzata a Bari: in campo Uopi e Api

BARI - “Saranno in campo le Unità operative di primo intervento della polizia e le Aliquote di primo intervento dei carabinieri, Uopi e Api, personale specializzato pronto a rispondere a ogni tipo di minaccia, anche a prevenire azioni violente”. Lo ha dichiarato Annino Gargano in un’intervista rilasciata a la Repubblica.

In vista della Festa di San Nicola, il dispositivo di sicurezza predisposto a Bari sarà ulteriormente potenziato dopo gli episodi avvenuti nelle ultime settimane.

“Arriveranno a Bari unità dai Reparti mobili della polizia e dai Battaglioni dei carabinieri provenienti da altre regioni – ha spiegato Gargano – oltre al personale specializzato di polizia e carabinieri, Uopi e Api, che svolgerà servizi di prevenzione particolari”.

Il questore ha sottolineato l’importanza della presenza capillare delle forze dell’ordine durante tutti gli eventi della festa patronale: “La presenza massiccia è importante, perché serve da deterrente per chi ha intenzione di compiere azioni illegali e dà tranquillità alla popolazione. Saremo presenti nelle manifestazioni a terra e a mare, nelle processioni, durante i fuochi d’artificio, nel villaggio del gusto e nell’area delle giostre”.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio alle giostre e alle aree più affollate. “Le giostre saranno sorvegliate con particolare attenzione. Bene ha fatto il Comune a vietare i tiri a segno con le armi giocattolo”, ha aggiunto il questore.

Oltre alle pattuglie in uniforme, saranno operativi anche agenti in borghese, compresi i Falchi della Squadra Mobile, impegnati nei controlli sul territorio.

Gargano ha poi fatto riferimento anche alle minacce circolate sui social: “Nulla si può escludere e per questo sono in corso approfondimenti su quel video e su altri messaggi simili. È evidente che provengono da ambienti colpiti recentemente da misure cautelari”.

Infine l’appello ai cittadini: “Invito i baresi a vivere la festa con serenità, ma anche a segnalare al 112 qualsiasi situazione sospetta. Ci aspettiamo la massima collaborazione da parte della popolazione”.